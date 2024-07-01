ÖZEL HABER | Ercan Kara: İlk baskıyı kırarsa Türkiye kazanır!

Avusturya Milli Takımı'nın formasını 7 kez giyen ve futbol eğitimini bu ülkede alan Türk asıllı futbolcu Ercan Kara, A Milli Takım'ın son 16 turundaki zorlu mücadelesi öncesi SABAH Spor'un konuğu oldu. Kariyerine Samsunspor'da devam eden gurbetçi santrfor, Avusturya ile ilgili şöyle konuştu:

"Hem Avusturya'nın hem de Türkiye'nin bütün maçlarını takip ettim. İki ekibin yakın zamanda oynadığı hazırlık maçını (Avusturya-Türkiye: 6-1) şampiyonadaki müsabakayla kıyaslamak yanlış olur. Avusturya'nın önde basan ve prese yönelik bir anlayışı var. Salzburg Okulu'ndan gelen Ralf Rangnick'in sistemiyle oynuyorlar. Türkiye'ye sahada alan bırakmayacaklar. Oyun kurmaya çalıştığınızda baskıyla bunu bölmeye çalışan bir sistemleri var."

90 DAKİKA TEMPOLARI ÜST SEVİYEDE

"Özellikle ilk 20-25 dakika presin altından kalkabilirsek ve temiz bir oyun kurarsak rakibe karşı başarılı oluruz. Uygulayacakları baskıyla hataya zorlayacaklar. Türkiye, ilk yarı Avusturya'nın baskısını atlatabilirse çok gol pozisyonuna girer. Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giydikleri için 90 dakika tempoları çok yüksek. Bunu akıllı şekilde kullanmaya çalışacak. Çok koşan ve dinamik oyunculara sahipler. Dikkat edilmesi gerekiyor. Avusturya, tarihindeki en iyi şampiyonayı oynuyor. Hollanda ve Fransa'nın bulunduğu gruptan lider çıkmak müthiş başarı."