SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Transferde Depay heyecanı

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı resmen renklerine bağladı. Siyah-Beyazlılar'ın transfer ettiği Gabriel Paulista'nın yanı sıra ve yine Kartal'ın transfer listesinde bulunan Hermoso ve Depay, Atletico Madrid tarafından serbest bırakıldı. Beşiktaş taraftarı, bu gelişme sonrası heyecanlandı. Siyah Beyazlılar'ın Memphis Depay konusunda oldukça hevesli olduğu biliniyor.

Hollandalı santrfor geçtiğimiz sezon 31 maçta 9 gol - 2 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan 30 yaşındaki yıldızın bonservisi elinde bulunuyor. (Fotomaç)