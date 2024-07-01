SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Goretzka’ya çılgın teklif

Gelecek sezon orta sahada Lucas Torreira'nın yanına yıldız arayan Galatasaray'da mesai devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekipte gözler ise Leon Goretzka'da. Bayern Münih'in planları arasında yer almayan 29 yaşındaki orta saha için pusuda bekleyen Aslan, artık atağa kalkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da kadroda görmek istediği 'Alman Panzeri' için bu haftanın son derece yoğun geçmesi bekleniyor. Bavyera ekibiyle temasa geçecek Galatasaray'ın bu transferde tüm şartları sonuna kadar zorlayacağı öğrenildi.

SPONSORLAR DEVREDE

Leon Goretzka için daha önce yaptığı soruşturma sürecinde olumlu dönüşler alan Galatasaray yönetimi, bu transfer için gözünü kararttı. 30 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcuda yapılacak satışlara göre 20 milyon Euro'ya kadar çıkmayı düşünen Galatasaray, Goretzka'nın yüksek maliyetini sponsorlar aracılığıyla karşılamayı düşünüyor.

2018'de beri Bayern Münih forması giyen tecrübeli oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha önce Almanya'da Bochum ve Schalke oynayan yıldız futbolcu, Alman Milli Takımı'nda ise 57 kez forma giyerken 14 defa ağları sarstı. Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 42 karşılaşmaya çıkan 29 yaşındaki orta saha, 6 gol ve 11 asistle skora katkı verdi. 6 yıldır oynadığı Alman ekibinde toplamda ise 221 karşılaşmada görev yaptı. (Fotomaç)