Son dakika haberi: A Milli Takım için flaş sözler! "Avusturya ile eşleşmek şans"

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 yenerek grubunu 2. sırada tamamlamıştı. Bir üst tura adını yazdıran Milliler, son 16 turunda ise Avusturya ile kozlarını paylaşacak. SABAH Spor'un usta yazarları da A Milli Takım'ın Avusturya maçını değerlendirdi. İşte o ifadeler...



GÜRCAN BİLGİÇ: BİZİM ÇOCUKLAR'IN GÖBEK ADI MUCİZE



Aslında finale çıkıyoruz. Şampiyonanın kendi çizdiği yolda birdenbire favori haline gelen bir rakibimiz oldu. 6-1 yenildiğimizde en iyilerimizle oynamamıştık. Ama Avusturyalıların gücünü o maçta tesadüfe bağlayarak hata yapmışız. Adamlar çok iyi. Bu kez daha gösterişli ve beklentisi yüksek oyuncularla sahada olacağız. Hakan Çalhanoğlu'nun eksikliğini hissederken Arda Güler gibi ekstra bir yeteneğin de korkutuculuğunu cebimize koyacağız. Maçın ana fikri mücadele. Kaleyi sıfırda tutmak gerekiyor. Gerisini ön taraftaki yetenekli oyunculara bırakacağız. İşimiz zor. Ama bu çocukların göbek adı mucizedir.



ALİ GÜLTİKEN: AVUSTURYA İLE EŞLEŞMEK ŞANS!



Biz kendimiz bu gruptan çıktığımızda rakibimiz kim olsun diye bir anket yapsak, yüzde yüz Avusturya olsun cevabı çıkardı. Gönlümüzden geçen bugün itibarıyla sahada rakibimiz oldu. Gruptan çıkarken aldığımız 2 galibiyet ve 6 puan oyuncularımız için ciddi ve büyük bir güven sağladı. Grup maçı oynamakla eleme maçı oynamak arasında stratejik farklar da var. Tek maç üzerinden oynanan maçlarda oyunun stratejisi de değişecektir. Bu bahsettiğimiz her şeyi yapabilecek değerli oyuncularımız var. Avusturya'nın ne kadar şansı varsa bizim de o kadar büyük bir şansımız mevcut. Bu turda rakibimizin Avusturya olması şansını kullanacağız. Önümüzde iyi bir fırsat var. Bu fırsatı kullanabildiğimiz takdirde A Milli Futbol Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki yolu açık olacaktır.



ÖMER ÜRÜNDÜL: EN İYİ FUTBOLU ONLAR OYNUYOR!



Ben her zaman görüşlerimde objektif davranırım. Hayalci de değilim. Şampiyonayı başından beri takip ediyorum. Her gün bir maça gittim… Bana göre seyir zevki en iyi futbolu Avusturya oynuyor. Çok önemli bir sistemi oturtmuşlar, birbirlerini çok iyi tanıyorlar, ofansif varyasyonları çok yönlü. Ama ben her zaman futbolda şunu söylerim rakip ne kadar güçlü olursa olsun çareler tükenmez. Futbolcularımız bu maçta bütün hırslarını sahaya yansıtacaklardır. Genel saha içi eksiklerimizi en aza indirebilirsek kendimize bir şans yaratırız. Bu zor maçta bütün takımımıza başarılar diliyorum.



BÜLENT TİMURLENK: GERÇEK 9 NUMARA LAZIM



Avusturya, turnuvada İspanya, Almanya ve İsviçre ile beraber grup aşamasında en iyi futbolu oynayan ne yaptığını bilen bir ekip. Hazırlık maçında onlara farklı mağlup olmuşuz. Bu tablo karşısında bizim grup aşamasından çıkartabileceğimiz, ayakları yere sağlam basan bir futbol gerçeği yok. Gürcistan'dan 14 hücum yedik. Hadi Portekiz'i geçelim. 75 dk. 10 kişi oynayan Çek'leri devirebildik… Merkezden kolay kolay delinmediğimiz doğrudur. İşin hücum tarafında ise kanatların verimli oyununa ihtiyacımız var. Ve bunu 3 maçta denemediğimiz şekilde gerçek bir 9 numara ile oynayarak yapmalıyız. Kaptan Çalhanoğlu'nu çok net arayacağımız bir tur maçı olacak. Seyirci desteği yine fazlasıyla bizde olur. Ancak bir Ralf Rangnick takımını devirebilmek için oyunun yürekle değil akılla oynanması lazım. Bitiremediğimiz her hücum, kalemize hızlı gelecek bir Avusturya izletir. Elbette futbol bazen anların oyunu. Direkten dönen bir top, bir oyuncunun bireysel hatası ya da bir hakem kararı… 3 maçta ne oynadıysak onun 2 katı futbol lazım. Bu kumaş var mı? Bence var. Şimdi söz Montella ve futbolcularda.