Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Divock Origi bombası! Teklif edilen rakam...

Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda bazı isimleri Lugano maçına kadar takıma kazandırmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim, çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Birbirinden önemli yıldızlarla görüşen sarı-lacivertlilerin sürpriz bir isme yöneldiği iddia edildi.



İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Milan'ın Romelu Lukaku'yla anlaştığını ve süper starı kadrosuna katmak için Divock Origi'yi satacağını yazdı.



2 MİLYON ÖNERİLDİ



"Lukaku transferine Türkiye asisti" başlığıyla verilen haberde, Origi'nin Türkiye'ye satılacağı öne sürüldü.

29 yaşındaki Belçikalı golcüyü isteyen kulüplerden birinin de Fenerbahçe olduğu iddiası var.



İtalyanlar, bunu yazmasa da kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre; Fenerbahçe, Origi için nabız yokladı.



Piyasa değeri 5 milyon euro olan Origi için Fenerbahçe'nin Milan'a 2 milyon euro teklif ettiği belirtildi.



BEŞİKTAŞ'LA DA ADI ANILDI



Beşiktaş, geçen sezon Origi için nabız yoklamıştı. Belçikalı golcünün adı bu sene transfer sezonunun açılmasının ardından da siyah-beyazlılarla anılmıştı.

Ancak, Beşiktaş tarafından Origi için herhangi bir adım atılmadı.

