Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Edin Dzeko kararı!

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko için sürpriz bir transfer olasılığı belirdi. Hajduk Split'in Dzeko için Fenerbahçe'ye teklif götürdüğü öne sürüldü.

Sarı-Lacivertlilerde Batshuayi'nin ardından Edin Dzeko'nun da ayrılığı gündemde.

Milliyet'in haberine göre Jose Mourinho ile çalışmak isteyen ve Fenerbahçe'deki sözleşmesini tamamlamayı planlayan Dzeko'nun, Hajduk Split'ten gelen teklifle kafası karıştı.

Split'in Dzeko'nun evine 250 km uzaklıkta olması ve oyuncunun ailesiyle daha fazla zaman geçirme ihtimali sebebiyle transferin gerçekleşebileceği vurgulandı. Öte yandan Fenerbahçe, Edin Dzeko'yla ilgili kararını verdi.

Sarı-Laciverliler Dzeko'yu takımda tutmak istese de son kararı tecrübeli forvete bıraktı ve beklemeye geçti.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 46 maça çıkıp 3288 dakika süre alan Dzeko 25 gol, 10 asistlik skor katkısı verdi.