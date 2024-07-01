Valverde'den Arda Güler'e övgüler! "O inanılmaz bir oyuncu"

EURO 2024'te Gürcistan maçında attığı harika golle dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, turnuvanın en dikkat çeken genç oyuncuları arasında yer alıyor. EURO 2024 başladığından beri Ronaldo'yu geride bırakarak en çok takipçi kazanan Arda Güler için Real Madrid'den takım arkadaşı Valverde övgüyle bahsetti.
VALVERDE'DEN ARDA'YA ÖVGÜ
Alman yıldız Toni Kroos'un ardından bu kez Uruguaylı yıldız Federico Valverde, 19 yaşındaki yıldıza övgüler yağdırdı.
HAYRANLIĞINI GİZLEMEDİ
Uruguaylı futbolcu, Arda Güler hakkındaki düşünceleri sorulduğunda hayranlığını dile getirmekten çekinmedi. Ayrıca Güler'in takımdaki yakın arkadaşı olduğu da bilinen Valverde, Güler hakkında şu ifadeleri kullandı:
'ARDA'NIN YÜZDE 30'UNU GÖRDÜK'
"Onunla çok iyi anlaşıyorum. Brahim Diaz benim için tercüme yapıyor. İnanılmaz bir oyuncu. Onun yeteneğinin yalnızca yüzde 30'unu gördük. Taraftarlar şu ana kadar oynadığı oyuna bile hayran kaldıysa, çok daha fazlasını görmeyi beklemeliler."