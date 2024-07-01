Zorlu randevuda Portekiz ile Slovenya karşılaşıyor

Frankfurt Arena'da oynanan müsabaka, TSİ 22.00'de başladı. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstleniyor.
Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Fransa-Belçika eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.
İŞTE İLK 11'LER
Portekiz: Diogo Costa, Nuno Mendes, Pepe, Ruben Dias, Joao Cancelo, Vitinha, Joao Palhinha, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Bernardo Silva, Ronaldo
Slovenya: Oblak, Balkovec, Bijol, Drkusic, Karnicnik, Mlakar, Elsnik, Cerin, Stojanovic, Sesko, Sporar