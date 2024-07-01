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Giriş Tarihi: 1.7.2024 22:03 Son Güncelleme: 1.7.2024 22:09

Zorlu randevuda Portekiz ile Slovenya karşılaşıyor

Zorlu randevuda Portekiz ile Slovenya karşılaşıyor

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Portekiz ile Slovenya çeyrek finale yükselmek için mücadele ediyor.

Frankfurt Arena'da oynanan müsabaka, TSİ 22.00'de başladı. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstleniyor.

Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Fransa-Belçika eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.

CANLI | PORTEKİZ 0-0 SLOVENYA

İŞTE İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Nuno Mendes, Pepe, Ruben Dias, Joao Cancelo, Vitinha, Joao Palhinha, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Bernardo Silva, Ronaldo

Slovenya: Oblak, Balkovec, Bijol, Drkusic, Karnicnik, Mlakar, Elsnik, Cerin, Stojanovic, Sesko, Sporar

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Zorlu randevuda Portekiz ile Slovenya karşılaşıyor
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