A Milli Takım’ımız çeyrek final peşinde | Avusturya - Türkiye maçı 11’leri belli oldu - EURO 2024

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final bileti almak için Avusturya ile kritik bir maçta kozlarını paylaşacak. Karşılaşma heyecanla beklenirken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın ilk 11'i belli oldu.

AVUSTURYA - TÜRKİYE | İLK 11'LER

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Schmid, Laimer, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic

Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Arda Güler, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımı'mız, F grubundan ikinci olarak çıkarak adını son 16 turuna yazdırdı. Türkiye, Avusturya ile Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele 2 Temmuz Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

İKİ TAKIM 18'İNCİ KEZ RAKİP

İki takım tarihlerinde bugüne kadar 7'si hazırlık maçı olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Avusturya kazanırken, milliler sahadan 7 kez galip ayrıldı. 1 mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takım son olarak geçtiğimiz Mart ayında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Avusturya 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılmıştı.