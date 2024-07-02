Romanya ile Hollanda çeyrek final peşinde | EURO 2024

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Romanya ve Hollanda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
Romanya - Hollanda maçının galibi çeyrek finalde Türkiye - Avusturya galibiyle oynayacak.
Romanya 0-1 Hollanda | İlk yarı oynanıyor
20' Gakpo
ROMANYA - HOLLANDA 11'LERİ
Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Mogoş, Marius Marin, Dennis Man, Stanciu, Razvan Marin, Hagi, Draguş.
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Bergwijn, Gakpo, Depay.
ROMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Romanya - Hollanda maçı 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.