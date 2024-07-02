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Giriş Tarihi: 2.7.2024 19:09 Son Güncelleme: 2.7.2024 19:49

Romanya ile Hollanda çeyrek final peşinde | EURO 2024

Romanya ile Hollanda çeyrek final peşinde | EURO 2024

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Romanya ve Hollanda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Romanya ve Hollanda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Romanya - Hollanda maçının galibi çeyrek finalde Türkiye - Avusturya galibiyle oynayacak.

Romanya 0-1 Hollanda | İlk yarı oynanıyor

20' Gakpo

ROMANYA - HOLLANDA 11'LERİ

Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Mogoş, Marius Marin, Dennis Man, Stanciu, Razvan Marin, Hagi, Draguş.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Bergwijn, Gakpo, Depay.

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Romanya - Hollanda maçı 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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Romanya ile Hollanda çeyrek final peşinde | EURO 2024
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