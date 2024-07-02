Son dakika haberi: A Milli Takım’ın çeyrek final coşkusu! Taraftarlar sokaklara döküldü...

Almanya'nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın maçları büyük heyecana sahne oluyor. Son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nın maçı için sokaklara ve caddelere dev ekranlar kuruldu.
Futbolseverler, daha önceki maçlarda olduğu gibi milli takım için yeniden tek yürek oldu. Kırmızı-beyaz formalar ile alanı dolduran ve bayrakları dalgalandıran taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde milli maçı takip etti.
Maçın bitiş düdüğü çalmasının ardından Merih Demiral'in 2 golü ile gelen galibiyetin coşkusu sokaklara sığmadı. Meşaleler, sloganlar ve tezahüratlar eşliğinde araçlarıyla sokaklara akın eden vatandaşlar, galibiyeti büyük bir coşkuyla yaşadı.
Ülkenin dört bir yanında maçı izleyen binlerce taraftar, hakemin son düdüğü ile havalara uçtu. Vatandaşlar ardından galibiyet turu attı.
Bayrak sallayan ve meşale yakan taraftarların coşkusuna 7'den 70'e herkes ortak oldu.