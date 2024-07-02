Son dakika haberi: A Milli Takım’ın çeyrek final coşkusu! Taraftarlar sokaklara döküldü...

Maçın bitiş düdüğü çalmasının ardından Merih Demiral'in 2 golü ile gelen galibiyetin coşkusu sokaklara sığmadı. Meşaleler, sloganlar ve tezahüratlar eşliğinde araçlarıyla sokaklara akın eden vatandaşlar, galibiyeti büyük bir coşkuyla yaşadı.

Ülkenin dört bir yanında maçı izleyen binlerce taraftar, hakemin son düdüğü ile havalara uçtu. Vatandaşlar ardından galibiyet turu attı.

Bayrak sallayan ve meşale yakan taraftarların coşkusuna 7'den 70'e herkes ortak oldu.