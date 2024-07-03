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Giriş Tarihi: 3.7.2024 21:34

Çaykur Rizespor, Gambiyalı forvet Ali Sowe'u kiraladı

Çaykur Rizespor, Gambiyalı forvet Ali Sowe’u kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gamibyalı santrfor Ali Sowe'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gamibyalı santrfor Ali Sowe'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezonu MKE Ankaragücü'nde geçiren 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile anlaşıldığı belirtilerek, "Başkanımız İbrahim Turgut'un katıldığı imza töreninde Sowe, kendisini 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Ali Sowe'a kulübümüze 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Çaykur Rizespor, Gambiyalı forvet Ali Sowe'u kiraladı
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