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Giriş Tarihi: 3.7.2024 22:47

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas oyununun ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi. Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.00 ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

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Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi
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