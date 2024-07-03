Memphis Depay'dan Türkiye'ye mesaj! "Cumartesi görüşürüz"

Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024), çeyrek final heyecanı sürüyor.

A Milli Futbol Takımı, Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finallere yazdırmayı başardı. Millilerimizin çeyrek finaldeki rakibi ise güçlü Hollanda.

"CUMARTESİ GÖRÜŞÜRÜZ"

Hollanda'nın yıldız oyuncusu Memphis Depay, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Türk Milli Takımı'na gözdağı verdi. Depay, "Cumartesi görüşürüz." ifadelerini kullanarak mücadeleye olan inancını ve heyecanını dile getirdi.

DEV MÜCADELE 6 TEMMUZ'DA

Karşılaşma, 6 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek. Bu önemli maç öncesinde her iki takım da son hazırlıklarını sürdürüyor.

AVUSTURYA'YI EVİNE GÖNDERDİK

Öte yandan hatırlanacağı üzere Hollanda ve Fransa'nın bulunduğu gruptan lider çıkan Avusturya, A Milli Takımımıza son 16 turunda mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.