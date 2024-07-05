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Giriş Tarihi: 5.7.2024 16:21

Galatasaray'ın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Racing FC Union oldu

AA
Galatasaray’ın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Racing FC Union oldu

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. turunda Galatasaray Petrol Ofisi'nin rakibi, Lüksemburg ekibi Racing FC Union oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. tur kura çekiminin İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımın, 8. Grup'ta ilk olarak Racing FC Union'la karşılaşacağı, rakibini yenmesi durumunda ise BIIK Shymkent (Kazakistan)-NSA Sofia (Bulgaristan) eşleşmesinin galibiyle 2. tura yükselme maçına çıkacağı aktarıldı.

Grupta ilk müsabakaların 4 Eylül, kazanan takımların 2. tura yükselme maçının ise 7 Eylül'de oynanacağı duyuruldu. Grup maçlarının yeri ise henüz ilan edilmedi.

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Galatasaray'ın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Racing FC Union oldu
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