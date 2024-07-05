Portekiz ve Fransa, İspanya’nın rakibi olmak için karşı karşıya!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 8 takım yarı final için mücadele edecek. 14 Haziran'da başlayan turnuva 14 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak.
Çeyrek final mücadelesinde Portekiz ve Fransa kozlarını paylaşıyor.Hamburg'ta bulunan Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma 5 Temmuz cuma günü saat 22.00'de başlayacak.
İLK 11'LER
Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Leao, Cristiano Ronaldo.
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Camavinga, Griezmann, Muani, Mbappe.