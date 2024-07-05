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Giriş Tarihi: 5.7.2024 21:53

Portekiz ve Fransa, İspanya'nın rakibi olmak için karşı karşıya!

Portekiz ve Fransa, İspanya’nın rakibi olmak için karşı karşıya!

EURO 2024'te ilk yarı finalist İspanya olurken Portekiz ve Fransa, İspanyolların rakibi olmak için çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 8 takım yarı final için mücadele edecek. 14 Haziran'da başlayan turnuva 14 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak.

Çeyrek final mücadelesinde Portekiz ve Fransa kozlarını paylaşıyor.Hamburg'ta bulunan Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma 5 Temmuz cuma günü saat 22.00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Mendes, Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Leao, Cristiano Ronaldo.

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Camavinga, Griezmann, Muani, Mbappe.

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Portekiz ve Fransa, İspanya'nın rakibi olmak için karşı karşıya!
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