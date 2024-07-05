Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral için sert tepki! "Bize yanlış yaptılar"

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları:

Merih Demiral'ın sevincinin siyasi bir sembol olmadığını vurgulayan Vincenzo Montella, "Bu siyasi bir sembol değil. Bu bizim tarihimizin bir sembolü. Türklükle, gurur duymayla alakalı bir sembol. Maalesef karar mercileri farklı bir yorum kattılar. O yüzden haksızlık olduğunu bildiğimiz için de üzgünüz. Ama bu bizi daha çok motive edecek" açıklamasını yaptı.