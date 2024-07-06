Dursun Özbek ve yönetimine yetki verildi

Galatasaray'da gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki isteme maksadıyla düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryom Salonu'nda gerçekleşti.

Konuşmaların ardından yönetim kuruluna yetki verilecek maddeler tek tek okunarak oylamaya sunuldu. Başkan Dursun Özbek ve yönetimine Florya arazisinin değerlendirilmesi konusunda yetki verildi. Oylamanın ardından Başkan Özbek, kulüp üyelerine teşekkürlerini iletti.

Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Başkan Dursun Aydın Özbek ve Yönetim Kurulu'na; tüzüğümüzün 24. maddesinin 10, 12 ve 13 fıkraları ile 145. maddesi uyarınca belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi ve ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi bakımından 31.05.2026 tarihine kadar yetki verilmesine karar verilmiştir" denildi.

