Fenerbahçe, hazırlık maçında berabere kaldı

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avustuya'daki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Admira Wacker'in golü 7. dakikada Reinhard Young ile gelirken, Fenerbahçe bu gole 22. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı golüyle cevap verdi.

Sarı-Lacivertliler, Match PR ile birlikte organize edilen Avusturya kampında Admira Wacker maçının ardından iki hazırlık karşılaşması daha oynayacak.

Jose Mourinho'nun ekibi, 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile karşılaşacak.

