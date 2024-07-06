İngiltere ile İsviçre yarı final için karşı karşıya! Dev maçta ilk 11’ler belli oldu

Düsseldorf Stadı'nda oynanan ve TSİ 19.00'da başlayan müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Alman hakem Daniel Siebert ise dördüncü hakem görevini üstlenecek.

İLK 11'LER:

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane

İsviçre: Sommer, Rodriguez, Akanji, Schar, Aebischer, Xhaka, Freuler, Rieder, Vargas, Ndoye, Embolo

ÇEYREK FİNAL YOLU

Şampiyonaya İngiltere, C Grubu'nda başladı. Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı grubu 3 maç sonunda 5 puanla tamamlayan İngilizler, lider olarak son 16 turuna yükseldi.

İngiltere, grubunda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü.

Son 16 turunda Slovakya ile karşılaşan İngiltere, turnuvanın en unutulmayacak maçlarından birini oynadı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İngiltere, 1-0 geride olduğu müsabakada 90+5. dakikada bulduğu golle maçı uzatmalara taşıdı ve uzatmalarda rakibini geçmeyi başardı.

Turnuvanın flaş ekiplerinden İsviçre ise ev sahibi Almanya'nın yer aldığı A Grubu'nda organizasyona başladı. Almanya'nın arkasında 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ikinci sırada yer alan İsviçre, 5 puan toplarken 5 gol atıp 3 gol yedi.

Son 16 turunda son şampiyon İtalya ile karşılaşan İsviçre, tamamını üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 2-0'la geçerek çeyrek finale ulaştı.

