Merino, babasının 33 yıl önce aynı statta attığı golün sevincini

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Dün oynanan ilk çeyrek final maçında ev sahibi Almanya ile turnuvanın favorileri arasında yer alan İspanya karşılaştı.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Stuttgart Arena'da yapılan maçın ilk yarısında iki takım da savunma güvenliğini elden bırakmadan gol aradı. İki ekip de girdiği nadir pozisyonlarda ya etkili şutlar çıkartamadı ya da kalecileri geçemedi. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.
OLMO GOL PERDESİNİ AÇTI
İkinci yarıya İspanya daha iyi başladı. İspanyollar, karşılaşmanın 51. dakikasında Dani Olmo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra tüm riskleri alan Almanya, rakip kalede baskı kurdu. Pozisyonlar üreten ev sahibi takım, aradığı golü 89. dakikada Florian Wirtz'in ayağından buldu. Normal süre 1-1 beraberlikle sonuçlanınca 15'er dakikalık 2 uzatma devresine geçildi.
MERINO, SON DAKİKALARDA İSPANYA'YA TURU GETİRDİ
Gol sesinin çıkmadığı ilk uzatma bölümünde Almanya daha etkili oynayan ve pozisyonlar üreten takım oldu. İkinci uzatma da çekişmeli geçti. Normal sürenin son dakikasında yediği golle maçın uzamasına engel olamayan İspanya, uzatmanın son dakikasında Mikel Merino'nun kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla İspanya adını yarı finale yazdırırken, Almanya ev sahibi olduğu organizasyona çeyrek finalde veda etti.
MERİNO, 33 YIL ÖNCE BABASININ AYNI STATTA ATTIĞI GOLÜN SEVİNCİNİ YAPTI
Real Sociedad'da forma giyen İspanyol orta saha Mikel Merino, kendisi gibi futbolcu olan babası Angel Merino'nun 33 yıl önce aynı statta attığı gol sonrası yaptığı sevinci tekrarladı. Köşe gönderine giden 28 yaşındaki oyuncu, sevincini korner bayrağının etrafında dönerek yaptı.
Angel Merino da 1991-1992 sezonunda Osasuna forması giyerken, aynı statta takımının UEFA Kupası'nda Stuttgart'ı 3-2 yendiği maçta fileleri havalandırmış ve sevincini korner bayrağı etrafında turlayarak yaşamıştı.