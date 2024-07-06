Merino, babasının 33 yıl önce aynı statta attığı golün sevincini

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Stuttgart Arena'da yapılan maçın ilk yarısında iki takım da savunma güvenliğini elden bırakmadan gol aradı. İki ekip de girdiği nadir pozisyonlarda ya etkili şutlar çıkartamadı ya da kalecileri geçemedi. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.