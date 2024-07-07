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Giriş Tarihi: 8.7.2024 00:34 Son Güncelleme: 8.7.2024 00:39

A Milli Takım, yurda döndü! "Finalde olmayı hak etmiştik"

A Milli Takım, yurda döndü! Finalde olmayı hak etmiştik

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çeken bir performansla gururlandıran A Milli Futbol Takımı, çeyrek final aşamasında Hollanda'ya mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

EURO 2024'te son 8 takım arasına kalan ve ülkemizi gururlandıran A Milli Futbol Takımı, çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Gösterdikleri performansla alkış toplayan milliler, başı dik bir şekilde yurda dönerken futbolcularımızı da taraftarlar karşılayarak destek verdi.

Uğurcan Çakır, havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim açımızdan güzel bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak etmiştik. Herkes, elinden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalıştı. Bu turnuvada güzel bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Çok genç, çok yetenekli futbolcuların olduğu bir kadromuz var. Hocamızın da turnuva üzerinde oyun planları oldukça başarılıydı. İnşallah bundan daha büyük başarılar yakalayacağız."

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A Milli Takım, yurda döndü! "Finalde olmayı hak etmiştik"
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