Son dakika haberi: Hatay eski Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek’ten şok Barış Alper paylaşımı! Görevden alındı...

Milli Takım'ın elenmesindeki en büyük etken teknik direktör Montella olarak görüldü.

Montella'nın 2-1 geriye düşene kadar oyuncu değiştirmemesi büyük tepkilere neden oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Hatay eski Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek de Montella'yı eleştirenler arasındaydı. Eski İl Müdürü Gevrek, Montella'nın Barış Alper'i 90 dakika oyunda tutmasına sinirlenip sosyal medyadan Barış Alper Yılmaz'a küfür etti.

Gevrek, X hesabından "#Montella 90 dakika boyunca yürüyen, mücadele etmeyen Barış Alper'i oyunda tutma nedenin nedir? Bütün çocuklarımız ölümüne mücadele ederken, Barış Alper Yılmaz .... belanı ....." ifadelerini kullandı.

Murat Gevrek attığı tweeti gelen tepkiler üzerine bir süre sonra kaldırdı. Gevrek'in bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ



Gençlik ve Spor Bakanlığı konu ile ilgili olarak bir açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gevrek'in 2 Mayıs 2024 tarihinde görevinin bittiği belirtildi. Gevrek'in yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı açıklanırken Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün sosyal medya paylaşımları' üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

GÖREVİNE SON VERİLDİ



A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek'in, 02.05.2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir. Kendisi hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açılmıştır" ifadelerine yer verildi.