A Milli Takım’ın hocası Montella’nın abisi SABAH Spor’a konuştu: Biz artık Türk’üz!

A Milli Takım, 16 yıl sonra gruptan çıktığı Avrupa Şampiyonası'nda son 8 takım arasına adını yazdırdı. Hollanda karşısında ilk golü bulmasına rağmen sahadan 2-1 yenik ayrılarak turnuvaya veda eden Ay-Yıldızlı takımın bu başarısında en büyük pay sahibi hiç şüphesiz İtalyan teknik adam Vicenzo Montella'ydı. Almanya macerası öncesi başlayan hazırlık süreci de dahil olmak üzere tüm konsantrasyonunu takıma veren, ailesiyle görüşmeyen, basınla bir araya gelmekten kaçınan tecrübeli hocayı en yakınındaki isme ağabeyi Emanuele Montella'ya sorduk. "Kardeşimle gurur duyuyorum" diyen ağabey Montella şöyle devam etti: "Onun adına mutluyum. Avrupa'nın en iyi 8 takımından birinin teknik direktörü. Yendiği zaman herkesin sevinmesi, kaybettiği zaman da eleştirilerin olması çok normal."



BU BAŞARI ONUN İÇİN BİR BAŞLANGIÇ



"Biz 30 yıldır futbolun içindeyiz ve onun her anının destekçisiyiz. Akdeniz insanları olarak zaten futbolu çok seviyoruz. O da işini hep severek yaptı. Bunun da karşılığını alıyor. Kardeşim turnuvaya yüzde yüzüyle değil, yüzde biniyle konsantre oldu. Biz artık Türk'üz… Türkiye ile çalışmaya başladığından beri Türk gibi hissediyoruz. Turnuvadan uzun bir süre önce maçlara konsantre olduğu için görüşemedik. Şimdi Vicenzo için aileye dönüş zamanı. Ailesiyle birlikte zaman geçirmek için vakti olacak. Ama inanıyorum ki ilerleyen dönemde çok daha büyük başarılar için konsantre olacak. Bu onun için bir başlangıç."







ÜZGÜN AMA GURURLUYUZ



Vincenzo Montella, Hollanda yenilgisinin ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaştı. Şampiyonanın kendileri için beklenmedik bir şekilde noktalandığını dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "Elbette üzgünüz ama aynı zamanda gururluyuz ve Türkiye'ye başımız dik döneceğiz. Oyuncularımız turnuvada baştan sona özveri, kararlılık ve heyecanla mücadele etti. Çeyrek finale yükselerek tarafsız ya da kısmi bir bakış açısıyla izleyen dünya çapındaki tüm futbolseverlerin sempatisini kazandık. Şu andan itibaren sanırım Türkiye, uluslararası futbol camiasının gözünde daha da saygınlık kazanacaktır. Artık yeni hedeflere odaklanma zamanı. Milletler Ligi'nde A Ligi'ne yükselmeyi hedefleyeceğiz. Ardından 24 yıllık bekleyişe son vererek 2026 Dünya Kupası'na katılmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.