Lauriente hamlesi

Yeni sezon öncesi stoperde Gabriel Paulista ile hücum hattında Rafa Silva'yı renklerine bağlayan ve transfer çalışmalarına tam gaz devam edenSassuolo'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu konusunda İtalyan kulübüyle ilk temasını kuran siyah-beyazlılar, bonservis bedeli ile oyuncu cephesine taleplerini sordu.İki sezon önce Fransız ekibi Lorient'ten İtalya'ya giden ve 10 milyon Euro bonservis ödenen futbolcu için İtalyanların benzer ücretleri talep etmeye hazırlandığı kaydedildi. Oyuncuya Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyor.Geride kalan sezonda 40 maça çıkan ve 3078 dakika sahada kalan Lauriente, 5 gol atarken 6 asist yaptı.2018'de Rennes'de profesyonelliğe adım atan Lauriente, 2020'de Lorient'e, 2 sezonun ardından ise Sassuolo'ya transfer olmuştu.Santrfora mutlak suretle takviye yapmak isteyen Beşiktaş için bir iddia da İtalya'dan geldi. İtalyanlar'ın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazetta Dello Sport; Beşiktaş'ın, İnter forması giyen Marko Arnautovic ile ilgilendiğini öne sürdü. Milano ekibinde rotasyon oyuncusu konumunda bulunan 35 yaşındaki Avusturyalı futbolcuya Beşiktaş'ın yanı sıra Fiorentina ve Galatasaray'ın da ilgisi olduğu ancak henüz bu kulüplerin oyuncuyu ikna edemediği yazıldı. Yıldız ismin 2025'e kadar kontratı bulunuyor.