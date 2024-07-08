Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Lauriente hamlesi!

Yeni sezon öncesi stoperde Gabriel Paulista ile hücum hattında Rafa Silva'yı renklerine bağlayan ve transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş, takviye yapmak istediği sol kanat pozisyonu için Armand Lauriente'yi gözüne kestirdi. Sassuolo'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu konusunda İtalyan kulübüyle ilk temasını kuran siyah-beyazlılar, bonservis bedeli ile oyuncu cephesine taleplerini sordu. Çizme ekibiyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fransız isim, Serie B'ye düşen Sassuolo'dan ayrılmak ve yeni bir maceraya atılmaya sıcak bakıyor. İki sezon önce Fransız ekibi Lorient'ten İtalya'ya giden ve 10 milyon Euro bonservis ödenen futbolcu için İtalyanların benzer ücretleri talep etmeye hazırlandığı kaydedildi. Oyuncuya Fenerbahçe'nin de ilgisi bulunuyor.



HIZI VE ÇEVİKLİĞİYLE FARK YARATIYOR



Geride kalan sezonda 40 maça çıkan ve 3078 dakika sahada kalan Lauriente, 5 gol atarken 6 asist yaptı. Sol kanadın dışında sağ kanat ve merkezde de oynayabilme özelliğini barındıran 1.71 boyundaki ismin çok yönlülüğü, hızı ve çevikliğiyle dikkat çekiyor. 2018'de Rennes'de profesyonelliğe adım atan Lauriente, 2020'de Lorient'e, 2 sezonun ardından ise Sassuolo'ya transfer olmuştu.