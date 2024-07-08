Takımın büyüklüğü beni çok etkiledi

Trabzonspor'un Rangers'tan renklerine bağladığıMacaristan'daki kampta basın mensuplarına açıklamalada bulundu.Hocamızla yaptığımız görüşmede kulübümüzün tarihinden, başarılarından bahsetti ve bu beni çok etkiledi.Eski takım arkadaşım Rıdvan Yılmaz bana Türk insanının sıcakkanlı olduğunu söylemişti. Bir hafta sürede bunu gördüm.Trabzonspor'un büyüklüğünü ve Avrupa kupalarında oynayacağını düşündüğümdeHocamız katkıda bulunamayacağımı düşünseydi burada olmazdım.Belki istenilen gol sayısına ulaşamam ama mücadelemle elimden geleni yapacağım. Sertlikle takıma en iyi verimliliği sağlayacağım.Trabzonspor, geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Paul Onuachu'nun transferinde en ciddi kulüp olarak girişimlerini sürdürüyor. Kiralık için yapılan girişimlerden sonuç alamayan ve kalıcı transfer seçeneği içeren bir anlaşma yapıldı. Southampton, Trabzonspor'un ilk kiralama teklifini reddetse de yeni teklifinin değerlendirilmesi bekleniyor. Onuachu'ya 15 milyon Euro istenirken bu ücret Trabzonspor'a yüksek geldi. Daha sonra yapılan görüşmelerde rakam aşağıya çekildi fakat söz konusu meblağın yine düşürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Ayrıca Onuachu'nun, kulübü Southampton'a Trabzonspor'a gitme konusundaki arzusunu sürekli vurguladığı ifade edildi.