Takımın büyüklüğü beni çok etkiledi

Trabzonspor'un Rangers'tan renklerine bağladığı John Lundstram,
Macaristan'daki kampta basın mensuplarına açıklamalada bulundu. Gelmeden önce teknik direktör Abdullah Avcı ile konuştuğunu belirten İngiliz orta sahadan satır başları:
Hocamızla yaptığımız görüşmede kulübümüzün tarihinden, başarılarından bahsetti ve bu beni çok etkiledi. Geldiğimden beri ligde bir şeyleri başarabilecek takım görüyorum. Ben de kalitemle katkıda bulunacağım.
Eski takım arkadaşım Rıdvan Yılmaz bana Türk insanının sıcakkanlı olduğunu söylemişti. Bir hafta sürede bunu gördüm. Eşimle birlikte Trabzon'da gittiğimiz restoranlarda herkes bizi sıcak karşıladı. Ben de nezaketin karşılığını performansımla vereceğim.
PASLARIMLA KATKI YAPACAĞIM
Trabzonspor'un büyüklüğünü ve Avrupa kupalarında oynayacağını düşündüğümde yeni bir meydan okuma olarak transferimi düşündüm. Genelde 6 numarada rahat hissediyorum. Ama 8'de de oynadım.
Hocamız katkıda bulunamayacağımı düşünseydi burada olmazdım. Koşularımla, göndereceğim paslarla ve mücadelemle takıma katkı vereceğim.
Belki istenilen gol sayısına ulaşamam ama mücadelemle elimden geleni yapacağım. Sertlikle takıma en iyi verimliliği sağlayacağım.
ONUACHU İÇİN SIKI PAZARLIK
Trabzonspor, geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Paul Onuachu'nun transferinde en ciddi kulüp olarak girişimlerini sürdürüyor. Kiralık için yapılan girişimlerden sonuç alamayan ve kalıcı transfer seçeneği içeren bir anlaşma yapıldı. Southampton, Trabzonspor'un ilk kiralama teklifini reddetse de yeni teklifinin değerlendirilmesi bekleniyor. Onuachu'ya 15 milyon Euro istenirken bu ücret Trabzonspor'a yüksek geldi. Daha sonra yapılan görüşmelerde rakam aşağıya çekildi fakat söz konusu meblağın yine düşürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Ayrıca Onuachu'nun, kulübü Southampton'a Trabzonspor'a gitme konusundaki arzusunu sürekli vurguladığı ifade edildi.