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Giriş Tarihi: 9.7.2024 15:49

Abdullah Avcı resmen açıkladı: "Attila Szalai transferi..."

Abdullah Avcı resmen açıkladı: Attila Szalai transferi...

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bir süredir transfer gündeminde olan Attila Szalai hakkında çarpıcı açıklamada bulundu.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenman sonrası açıklama yapan deneyimli teknik adam, transfer gündemlerinde olan Attila Szalai hakkında itirafta bulundu.

Abdullah Avcı, "Attila Szalai transfer sürecini şu an itibariyle durdurduk. Süreç ne olur bilmiyorum ama şu an için durmuş durumda." açıklamasını yaptı.

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Abdullah Avcı resmen açıkladı: "Attila Szalai transferi..."
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