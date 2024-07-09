EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor! İspanya ile Fransa maçında 11’ler belli oldu

İKİ TAKIMDA 6. KEZ YARI FİNALE YÜKSELDİ

İspanya Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu. 1964, 1984, 2008, 2012 ve 2020 turnuvalarında yarı finale yükselen İspanya, EURO 2024 ile 6. kez bu başarıyı tekrarladı. Bu yarı finallerin 4'ünü kazanan İspanyollar, 1'inde elenmekten kurtulamadı.

Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan İspanya, bir kez de ikinci oldu. Teknik direktörlüğünü Didier Deschamps'ın yaptığı Fransa, turnuva tarihinde 6. kez Yarı Final aşamasına yükseldi.

EURO 1984 ve 2000'de şampiyon olan Fransa, 2016'da final oynadı. Fransızlar, 1960 ve 1996'da ise yarı finali geçemedi.

İSPANYA'DA İKİ OYUNCU CEZALI

İspanya Milli Takımı'nda 2 futbolcu cezası nedeniyle yarı final maçında süre alamayacak. Savunmanın önemli isimleri Dani Carvajal ile Robin Le Normand, çeyrek finaldeki Almanya müsabakasında gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.

İspanya'da ayrıca Almanya karşılaşmasında sakatlanan Pedri'nin yanı sıra Nacho ve Ayoze Perez'in durumları maç saatinde netleşecek.

Fransa'da ise önemli yarı final maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.