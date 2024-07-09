Galatasaray 11 Temmuz’da sahaya iniyor

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu hazırlık programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 11 Temmuz'da Avusturya'da yeni sezonu açacak. Son şampiyon, 11-27 Temmuz tarihleri arasında LASK Linz'in ev sahipliğindeki organizasyonda 5 maç yapacak. Aslanlar, LASK Linz'in yanı sıra Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile de maçlar yaparak yeni sezona hazırlanacak.



Galatasaray'ın hazırlık maçlarının tamamı sadece D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak. Sarı-kırmızılıların maç programı şöyle:



11 Temmuz Perşembe

20.30 - Lask Linz - Galatasaray



15 Temmuz Pazartesi

20.30 - Galatasaray - Fortuna Düsseldorf



18 Temmuz Perşembe

20.30 - Galatasaray - Trencin



24 Temmuz Çarşamba

20.30 - Galatasaray - Lecce



27 Temmuz Cumartesi

20.30 - Galatasaray - Parma