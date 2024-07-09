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Giriş Tarihi: 9.7.2024 13:37

Galatasaray 11 Temmuz'da sahaya iniyor

Galatasaray 11 Temmuz’da sahaya iniyor

Galatasaray, 11 Temmuz’da Avusturya’da sahaya iniyor. Galatasaray’ın hazırlık ve Avrupa Kupaları Ön Eleme Turu maçlarını ekrana getiren D-Smart, bu sezon da sarı-kırmızılıları ilk kez canlı yayında seyirciyle buluşturacak.

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu hazırlık programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 11 Temmuz'da Avusturya'da yeni sezonu açacak. Son şampiyon, 11-27 Temmuz tarihleri arasında LASK Linz'in ev sahipliğindeki organizasyonda 5 maç yapacak. Aslanlar, LASK Linz'in yanı sıra Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile de maçlar yaparak yeni sezona hazırlanacak.

Galatasaray'ın hazırlık maçlarının tamamı sadece D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak. Sarı-kırmızılıların maç programı şöyle:

11 Temmuz Perşembe
20.30 - Lask Linz - Galatasaray

15 Temmuz Pazartesi
20.30 - Galatasaray - Fortuna Düsseldorf

18 Temmuz Perşembe
20.30 - Galatasaray - Trencin

24 Temmuz Çarşamba
20.30 - Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Cumartesi
20.30 - Galatasaray - Parma

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Galatasaray 11 Temmuz'da sahaya iniyor
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