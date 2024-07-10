Abdülkerim Bardakcı’ya sürpriz talip! 8 milyon Euro’luk flaş teklif...

Galatasaray'da ve EURO 2024'te gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Abdülkerim Bardakcı için sürpriz bir talip çıktı. Fransız basını, yeni hocası Roberto De Zerbi ile çıkış yakalamak isteyen Fransız devi Marsilya'nın Abdülkerim Bardakcı'yı istediğini yazdı. Homme Du Match'un haberine göre, Fransız ekibinin milli oyuncuyu ciddi bir seçenek olarak gördüğü ifade edildi.
8 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Marsilya'nın Abdülkerim Bardakcı için 8 milyon Euro'luk bir teklif ve 29 yaşındaki futbolcunun sözlemesinin 2025 yılında sona erecek olması sebebiyle iki kulüp arasındaki müzakerelerin kolaylaşabileceği vurgulandı. Galatasaray'ın oyuncusunu bu tekliflere vermek istemediği ve bu transfere yanaşmadığı ifade edildi.