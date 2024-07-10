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Giriş Tarihi: 10.7.2024 13:16 Son Güncelleme: 10.7.2024 13:18

Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talip! 8 milyon Euro'luk flaş teklif...

Abdülkerim Bardakcı’ya sürpriz talip! 8 milyon Euro’luk flaş teklif...

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Cimbom, yıldız oyuncusu Abdülkerim Bardakcı için sürpriz bir teklif aldı. Fransız devi, milli oyuncuya 8 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

Galatasaray'da ve EURO 2024'te gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Abdülkerim Bardakcı için sürpriz bir talip çıktı. Fransız basını, yeni hocası Roberto De Zerbi ile çıkış yakalamak isteyen Fransız devi Marsilya'nın Abdülkerim Bardakcı'yı istediğini yazdı. Homme Du Match'un haberine göre, Fransız ekibinin milli oyuncuyu ciddi bir seçenek olarak gördüğü ifade edildi.

8 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Marsilya'nın Abdülkerim Bardakcı için 8 milyon Euro'luk bir teklif ve 29 yaşındaki futbolcunun sözlemesinin 2025 yılında sona erecek olması sebebiyle iki kulüp arasındaki müzakerelerin kolaylaşabileceği vurgulandı. Galatasaray'ın oyuncusunu bu tekliflere vermek istemediği ve bu transfere yanaşmadığı ifade edildi.

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Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talip! 8 milyon Euro'luk flaş teklif...
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