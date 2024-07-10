Abdülkerim Bardakcı’ya sürpriz talip! 8 milyon Euro’luk flaş teklif...

8 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Marsilya'nın Abdülkerim Bardakcı için 8 milyon Euro'luk bir teklif ve 29 yaşındaki futbolcunun sözlemesinin 2025 yılında sona erecek olması sebebiyle iki kulüp arasındaki müzakerelerin kolaylaşabileceği vurgulandı. Galatasaray'ın oyuncusunu bu tekliflere vermek istemediği ve bu transfere yanaşmadığı ifade edildi.