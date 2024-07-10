Copa America’nın ilk finalisti Messi’li Arjantin oldu!

Copa America'da heyecan devam ediyor. Gece oynanan yarı final maçında Arjantin ile Kanada karşı karşıya geldi. Son Copa America ve Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, Julian Alvarez ve Lionel Messi'nin golleriyle Kanada'yı 2-0 mağlup etti ve finale yükselen ilk takım oldu.

Arjantin, 16. Copa Amerika şampiyonluğu için yarı finalin diğer ayağında yarın gece TSİ 03.00'da Uruguay ile Kolombiya mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.