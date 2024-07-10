EURO 2024 sonrası Montella için flaş yorum! "Avrupa alkışlıyor, biz kötülüyoruz"

MURAT ÖZBOSTAN: "AVRUPA ALKIŞLIYOR, BİZ KÖTÜLÜYORUZ"

Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalin eşiğinden döndük. Bunun sevincini ve gururunu bile yaşayamadık ne yazık ki.. Hollanda maçı biter bitmez "Montella gitmeli" diye abuk sabuk yorumlar yapılmaya başlandı. Benzer şeyleri Abdullah Avcı, Fatih Terim, Ersun Yanal, Kuntz, Şenol Güneş de yaşadı. Gerçekleri göremeyen, alın terinin, çalışmanın hakkını vermeyen, kaostan ve kargaşadan beslenen bir futbol iklimine sahibiz.

"OLMAYAN KONUŞMAYI MONTAJ YAPTILAR"

Hatırlarsanız önce Montella-Arda Güler krizi çıkardılar (ki olmayan bir konuşmayı montaj yaptılar), arkasından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin takıma yaptığı ziyaretlerde oyuncuların soğuk davrandığını yazıp, çizdiler. Sonra kadroyla ilgili yorumlar yaptılar. Takımın oyununu, eksiklerini eleştirmek kadar doğal bir şey olamaz, amaç farklı...