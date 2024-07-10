EURO 2024’te finalin adı belli oluyor! İşte Hollanda - İngiltere maçının tüm detayları

EURO 2024'ün artık sonuna yaklaşıyoruz. Yarı final heyecanı Dortmund'da oynanacak Hollanda - İngiltere maçıyla devam edecek. A Milli Takımımız karşısında 2-1 kazanıp son 4 takım arasına kalan Hollanda'nın hedefi 1988'deki turnuva gibi finale gitmek.
İngiltere ise üst üste ikinci kez finalde yer almayı hedefliyor. Milyonların yakından takip edeceği bu müsabaka, saat 22.00'de başlayacak.
Dortmund'da oynanacak zorlu maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek ve kazanan takım 14 Temmuz'da Berlin'de finali İspanya ile oynamaya hak kazanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Hollanda: Verbruggen, Ake, Van Dijk, De Vrij, Dumfries, Reijnders, Simons, Schouten, Gakpo, Malen, Depay.
İngiltere: Pickford, Guehi, Stones, Walker, Trippier, Rice, Mainoo, Saka, Bellingham, Foden, Kane.