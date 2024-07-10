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Giriş Tarihi: 10.7.2024 21:06 Son Güncelleme: 10.7.2024 21:15

EURO 2024'te finalin adı belli oluyor! İşte Hollanda - İngiltere maçının tüm detayları

EURO 2024’te finalin adı belli oluyor! İşte Hollanda - İngiltere maçının tüm detayları

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya'nın finaldeki rakibi bugün belli oluyor. Hollanda ile İngiltere arasında oynanacak dev mücadelenin ardından EURO 2024'te finalin adı belli olacak. Karşılaşmanın tüm detayları ve ilk 11'leri haberimizde.

EURO 2024'ün artık sonuna yaklaşıyoruz. Yarı final heyecanı Dortmund'da oynanacak Hollanda - İngiltere maçıyla devam edecek. A Milli Takımımız karşısında 2-1 kazanıp son 4 takım arasına kalan Hollanda'nın hedefi 1988'deki turnuva gibi finale gitmek.

İngiltere ise üst üste ikinci kez finalde yer almayı hedefliyor. Milyonların yakından takip edeceği bu müsabaka, saat 22.00'de başlayacak.

Dortmund'da oynanacak zorlu maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek ve kazanan takım 14 Temmuz'da Berlin'de finali İspanya ile oynamaya hak kazanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Ake, Van Dijk, De Vrij, Dumfries, Reijnders, Simons, Schouten, Gakpo, Malen, Depay.

İngiltere: Pickford, Guehi, Stones, Walker, Trippier, Rice, Mainoo, Saka, Bellingham, Foden, Kane.

Turnuvaya D Grubu'nda Polonya galibiyeti ile başlayan Hollanda, daha sonra Fransa ile golsüz berabere kalıp Avusturya karşısında 3-2 mağlup olmuştu. En iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turu'na kalan Hollanda, E Grubu'nu averajla lider bitiren Romanya'yı 3-0 gibi net bir skorla geçmeyi başardı.

Çeyrek finalde A Milli Takımımız ile eşleşen portakallar, ilk yarıyı geride kapattığı maçı 2-1 kazanıp son dört takım arasına kaldı. Sadece 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale kalan ve Almanya'daki turnuvada şampiyon olan Hollanda'nın amacı bu başarıyı tekrar etmek olacak.

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EURO 2024'te finalin adı belli oluyor! İşte Hollanda - İngiltere maçının tüm detayları
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