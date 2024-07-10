EURO 2024’te finalin adı belli oluyor! İşte Hollanda - İngiltere maçının tüm detayları

Turnuvaya D Grubu'nda Polonya galibiyeti ile başlayan Hollanda, daha sonra Fransa ile golsüz berabere kalıp Avusturya karşısında 3-2 mağlup olmuştu. En iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turu'na kalan Hollanda, E Grubu'nu averajla lider bitiren Romanya'yı 3-0 gibi net bir skorla geçmeyi başardı.