Gary Lineker'den Pickford'a ilginç eleştiri: "Yeter artık, kopya çekme"

İngiltere'nin efsane ismi Gary Lineker, milli takım kalecisi Jordan Pickford'u eleştirdi. Everton forması giyen file bekçisinin penaltı atışları için her oyuncunun bilgilerinin yer aldığı listeyi su şişesinin üzerine yapıştırıp kopya çekmesini saçma bulduğunu söyleyen Lineker, "Rakipler artık ne yazdığını biliyor, bu çok saçma bir hal aldı. Kopya çekme artık" dedi.