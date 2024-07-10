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Giriş Tarihi: 10.7.2024 07:41

Gary Lineker'den Pickford'a ilginç eleştiri: "Yeter artık, kopya çekme"

Gary Lineker’den Pickford’a ilginç eleştiri: Yeter artık, kopya çekme

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden eski oyuncu Gary Lineker, yorumculuk yaptığı kanalda, İngiltere Milli Takım kalecisi Jordan Pickford'u eleştirdi. Penaltı atışları için her oyuncunun bilgilerinin yer aldığı listeyi su şişesinin üzerine yapıştırıp kopya çekmesini saçma bulduğunu söyleyen Lineker, "Bu çok saçma bir hal aldı. Kopya çekme artık." dedi.

İngiltere'nin efsane ismi Gary Lineker, milli takım kalecisi Jordan Pickford'u eleştirdi. Everton forması giyen file bekçisinin penaltı atışları için her oyuncunun bilgilerinin yer aldığı listeyi su şişesinin üzerine yapıştırıp kopya çekmesini saçma bulduğunu söyleyen Lineker, "Rakipler artık ne yazdığını biliyor, bu çok saçma bir hal aldı. Kopya çekme artık" dedi.

30 yaşındaki kaleci, 2018 Dünya Kupası'nda Kolombiya, 2019 UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre, EURO 2020 finalinde İtalya ve EURO 2024 İsviçre maçlarında kopyaları sayesinde penaltılar kurtarmıştı.

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Gary Lineker'den Pickford'a ilginç eleştiri: "Yeter artık, kopya çekme"
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