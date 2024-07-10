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Giriş Tarihi: 10.7.2024 12:40 Son Güncelleme: 10.7.2024 13:08

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini duyurdular! İşte masadaki rakam...

Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresini duyurdular! İşte masadaki rakam...

Yeni sezonda Galatasaray'da olmayacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcunun Real Sociedad'a gitmeye sıcak baktığı ifade edilirken, bu transfer için İspanyol ekibinin ayırdığı bütçe de ortaya çıktı.

Yeni sezonda Galatasaray'da olmayacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcunun Real Sociedad'a gitmeye sıcak baktığı belirtilirken bu transfer için İspanyol ekibinin ayırdığı bütçe de ortaya çıktı.

A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te boy gösteren Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, La Liga yolunda.

Yeni sezonda Galatasaray forması giymeyeceği konuşulan Kerem Aktürkoğlu için Real Sociedad ve Suudi Arabistan'dan teklifler olduğu iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre Real Sociedad 12 milyon euro bedelle bu transferi bitirmeye yakın.

Görüşmelerin önümüzdeki hafta başlayacağı aktarılırken, Kerem Aktürkoğlu'nun da Real Sociedad'a gitmeye istekli olduğu ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu geçen sezon Galatasaray formasıyla 54 maça çıktı.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 15 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.

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Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresini duyurdular! İşte masadaki rakam...
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