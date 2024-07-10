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Giriş Tarihi: 10.7.2024 13:37 Son Güncelleme: 10.7.2024 13:44

MKE Ankaragücü Kulübünün yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

AA
MKE Ankaragücü Kulübünün yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan İsmail Mert Fırat yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımının yapıldığı belirtildi.

Başkent temsilcisinde görev dağılımı şu şekilde:

Başkan: İsmail Mert Fırat

Başkan Vekili: Feridun Geçgel

Başkan Vekili: Abdurrahman Şentürk

Başkan Yardımcısı: Levent Onuk

Başkan Yardımcısı: Önder Tabak

Başkan Yardımcısı: Ümit Ozan

Genel Sayman: Mert Kızılırmak

Basın Sözcüsü: Mehmet Hakkı Şanal

Futbol Şube Sorumlusu: Feridun Geçgel

Futbol Altyapı Sorumlusu: Soner Kurt

Amatör Branşlar Sorumlusu: Durali Akpınar

Spor Okullarından Sorumlu: Harun Oğraş

Hukuk İşleri Sorumlusu: Murat Bayramoğlu

Stadyum Sorumlusu: İsmail Can Ocak

Ar-Ge Sorumlusu ve İş Geliştirme Sorumlusu: Erkan Aytekin

Taraftar Sorumlusu: Elvan Akdeniz - Abdulkadir Aktaş

Tesisler Sorumlusu: Burhan Yıldırım

Üniversite - Şube - Kulüp/Delege İlişkileri Sorumlusu: Recep Poyraz-Ümit Karataş

Türkiye Futbol Federasyonu İlişkiler Sorumlusu: Adem Başbilen

Kamu İlişkileri Sorumlusu: Mulla Ali Çetin

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MKE Ankaragücü Kulübünün yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
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