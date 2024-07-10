Son dakika Beşiktaş haberi: Vincent Aboubakar’a talip! Teklifi görür görmez reddetti...

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vincent Aboubakar'a Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Ancak Kamerunlu golcünün teklifi gördükten sonra hemen reddettiği iddia edildi.

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kadro yapılanmasıyla ilgili adımlar da atan siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar'ın akıbetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan'dan Vincent Aboubakar'a talip çıktığı ve 3 milyon euro civarında maaş teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Ancak Vincent Aboubakar'ın bu teklifi kabul etmediği aktarıldı.

Aboubakar geçen sezon Beşiktaş formasıyla 34 maçta 1.900 dakika süre aldı.

32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.