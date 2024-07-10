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Giriş Tarihi: 10.7.2024 11:29

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'ya rekor teklif

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko’ya rekor teklif

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan Edin Dzeko için Hajduk Split'in ısrarı sürüyor. Hırvatistan ekibinin tarihinde benzeri olmayan bir sözleşmeyle Dzeko'nun kapısını çalacağı iddia edildi.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Edin Dzeko ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler'den yılda 4.5 milyon euro kazandığı belirtilen Dzeko için Hırvat ekini Hajduk Split'in tarihi bir teklifte bulunabileceği belirtildi.

Tportal'da yer alan habere göre Hajduk Split, Edin Dzeko'ya 4 milyon euro değerinde 2 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Dzeko bu sözleşmeyi kabul ederde kulüp tarihinde açık ara en yüksek sözleşmeye sahip isim olacak.

Hajduk Split ile Fenerbahçe arasında oynanacak hazırlık maçının ardından transferin netleşebileceği öne sürüldü. Edin Dzeko geçen sezon Fenerbahçe forması altında 46 maça çıktı. Bosna Hersekli santrfor bu karşılaşmalarda 25 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko'ya rekor teklif
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