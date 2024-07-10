SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Athletico Paranaense, Tete’yi istiyor

Galatasaray'ın geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Tete için ayrılık haberleri çıkmaya devam ediyor. Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Brezilyalı hücum oyuncusuna, ülkesinin takımlarından Athletico Paranaense talip oldu.

Haber detayında, Brezilya kulübünün Tete'nin maliyetiyle ilgili araştırmalara başladığı ve futbolcuyu kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna katmak için müzakere olanaklarını değerlendirdiği belirtildi. Ayrıca Athletico Paranaense yetkililerinin geçtiğimiz günlerde 24 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği de ileri sürüldü.

Haberde, Athletico için bu transferdeki en büyük sorunun, Galatasaray'dan yıllık 2.8 milyon Euro kazanan Tete'nin yüksek maaşı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Tete geçen sezon Galatasaray formasıya 45 maça çıktı ve 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

