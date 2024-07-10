Trabzonsporlu Batista Mendy: Artık yalnız değiller!

Yeni sezon hazırlıklarına Macaristan'da devam eden Trabzonspor'un Fransız ön liberosu Batista Mendy, Türkiye'deki ilk röportajını SABAH Spor'a verdi. Şampiyonluk iddiasını ortaya koyan 24 yaşındaki yıldız, "Takıma Lundstram, Barisic ve Cihan gibi çok kaliteli oyuncular katıldı. Birlikte şampiyonluğa ulaşabiliriz, bunu kesinlikle başaracağımızı düşünüyorum. Burada bizim beklentilerimiz, hedeflerimiz var. Ligi kazanmak ve Avrupa Ligi'nde ilerleyebildiğimiz kadar gidebilmek istiyoruz. Sadece o takımlar yarışta olmayacak biz de olacağız" dedi.



TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLEBİLİR



Mendy, transfer olabileceği yönünde çıkan haberlerle ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "Sadece Trabzonspor'u düşünüyorum. Burada bizim beklentilerimiz ve hedeflerimiz var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum performansımın fark edilmesi beni memnun eden bir şey ama aklım Trabzonspor'da. Milli takım tercihini Gine mi yoksa Fransa'dan yana mı kullanacağım onun için bile fikrim yok. Düşündüğüm tek şey Trabzonspor."



ASIL YERİM 6 NUMARA



Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünde stoper oynamasıyla ilgili sorumuza Mendy şu yanıtı verdi: "Benim asıl pozisyonum 6 numara ve ben de orada oynamak istiyorum. Ama hocamız nerede oynamamı isterse orada görev yapmak zorundayım. Stoper olarak gösterdiğim performanstan da memnun olduğumu söyleyebilirim."



LİGİN KALİTESİ BENİ ŞAŞIRTTI



Yeni transferlerle birlikte şampiyonluk yarışının içerisinde olabileceklerini belirten genç yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Buraya gelmeden ligin seviyesinin bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum. Geçirdiğim 1 sene sonra şunu çok büyük rahatlıkla söyleyebilirim seviye gerçekten çok yüksek. Geçen sezon yeteri kadar agresif olamadık. Bunu göstermeliyiz."