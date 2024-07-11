EURO 2024’te İspanya’yı finale çıkaran Luis De La Fuente’nin hikayesi!

Eleştirilere kulak tıkayan 63 yaşındaki çalıştırıcıya futbol federasyonu, güvenini göstererek sözleşmesini 2026'ya kadar uzatıp Dünya Kupası'nda da takımın başında olacağını deklare etti. Her şeyin para olmadığını kanıtlayan De la Fuente, mevkidaşlarına nazaran yıllık sadece 1 milyon 250 bin Euro kazanıyor.





KENDİNE HAS KANUNLARI VAR

Teknik direktör Luis de la Fuente'nin kendine has katı kuralları mevcut. Bir disiplin içinde takımını yöneten deneyimli çalıştırıcı, futbolcularının dakikolmalarını sağlamak adına ceza sistemi işletiyor. İspanyol basınında çıkan habere göre; oyuncular, antrenman toplantılarına geç kaldıkları her dakika için 100 Euro, maç günü bunun iki katını (dakika başına 200 Euro) ödemek zorunda. Ayrıca, 100 (ya da 200) Euro, temel ceza olan 1.000 Euro'ya ek olarak uygulanıyor. Yani, bir oyuncu 5 dakika geç kalırsa, bin 500 Euro ya da maç günü iki bin Euro ödüyor. Takımın önemli yıldızı Morata bununla ilgili, "Bazılarının koridorun ortasında hızla koştuklarını duyabiliyorsunuz" demişti.