Bülent Timurlenk yazdı: Yamal efsaneleri de sollamış!

Geçen yaz Barcelona'nın sportif direktörü Deco, İstanbul aktarmalı Bodrum'a gidip Arda Güler ve ailesiyle görüştüğünde Katalan medyası "Bu iş bitti" diyordu. Sonra Real Madrid'e koptu geldi. Hem daha fazla bonservis verdiler hem de bir yere kiralık göndermeme garantisi. İş bittiğinde Barcelona'daki gazeteler, "Ne var, bizde de Yamal var" manşetleri atmıştı. Doğrusu o günlerde bu haberler biraz züğürt tesellisi gibi duruyordu. Yamal, şimdi EURO 2024'ün yıldızlarından, takımı finalde. Yarın 17 yaşına girecek olan Yamal, 1 yıldır futbolun zirvesinde dolanırken, geçmişin büyük yıldızları aynı yaşta yani 17'sinde neredeydiler. La Gazzetta dello Sport güzel derlemiş:

Pele, 17 yaşında Santos'ta bir sezonu geride bırakmış, iki kez de mili formayı giymişti. 1947 doğumlu Cruyff 17 yaşındayken Ajax genç takımındaydı ve milli forma için 2 yıl daha bekledi. Michel Platini, 1972'de 17'sinde iken Nancy genç takımındaydı ve milli formayı ilk kez giydiğinde 21 yaşındaydı. Maradona, 1977'de Pele gibi ülkesinde bir lig sezonunu (Argentinos Juniors) ardında bırakmıştı. Ve tarihe 1994 Dünya Kupası finalinde kaçırdığı penaltıyla yazılan Roberto Baggio, 17 yaşındayken üç alt ligde Vicenza formasıyla sahaya çıkıyordu.