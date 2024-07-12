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Giriş Tarihi: 12.7.2024 13:10

Erzurumspor FK, defans oyuncu Celal Hanalp ile sözleşme yeniledi

AA
Erzurumspor FK, defans oyuncu Celal Hanalp ile sözleşme yeniledi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 28 yaşındaki defans oyuncusu Celal Hanalp ile sözleşme yeniledi.

Mavi-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 sezondur takımda forma giyen Celal ile yeni sözleşme imzalandı. Kulüp başkanı Ahmet Dal'ın katılımıyla tesislerde gerçekleşen imza töreninde, Celal Hanalp ile 1 yıllık sözleşme yapıldı.

Dal, törende yaptığı konuşmada, Hanalp'ın başarılı bir oyuncu olduğunu belirterek, "Celal kardeşimiz takımımız için önemli bir oyuncu. Gerek çalışkanlığı, gerek saha içindeki özverisi ile bizi her zaman mutlu etmiştir. Hem kulübümüze hem de Celal kardeşimize güzel bir sezon olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Celal Hanalp da mavi-beyazlı forma altında Erzurumspor'un efsaneleri arasına girmeyi ve başarılı olmayı hedeflediğini kaydetti.

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Erzurumspor FK, defans oyuncu Celal Hanalp ile sözleşme yeniledi
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