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Giriş Tarihi: 13.7.2024

Ancelotti, Montella’yı örnek alacak!

Ancelotti, Montella’yı örnek alacak!
REAL Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'e hocası Ancelotti'den yeni bir görev verildiği öğrenildi. İspanyol medyasından Defanca Central'de yer alan habere göre; A Milli Takımımız ile EURO 2024'teki performansına hayran kalan İtalyan teknik adam, bitiriciliğine ve asistlerine dikkat çekerek 19 yaşındaki oyuncuya, futbolu bırakan Toni Kroos'un pozisyonunu vereceği aktarıldı. Kroos'tan doğan boşluğu Arda'nın dolduracağına inanan Ancelotti, "Kroos burada olmadığına göre oynadığın zaman takımda kornerleri sen kullanacaksın" talimatını verdi.
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Ancelotti, Montella’yı örnek alacak!
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