Ancelotti, Montella’yı örnek alacak!

REAL Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'e hocası Ancelotti'den yeni bir görev verildiği öğrenildi. İspanyol medyasından Defanca Central'de yer alan habere göre; A Milli Takımımız ile EURO 2024'teki performansına hayran kalan İtalyan teknik adam,Kroos'tan doğan boşluğu Arda'nın dolduracağına inanan Ancelotti,talimatını verdi.