Bülent Timurlenk yazdı: Çizme’nin kralları kapışacak

İtalya'da 2000-21 sezonunda Roma şampiyon olduğunda gol kralı, ezeli rakip Lazio'nun golcüsü Crespo'ydu. Avis'te satış elemanı olan babasıyla o sezonu izleyen 11 yaşındaki çocuk Milan tarafından altyapıya çağrılmış ama babası Milano'ya taşınmak için maddi durumunun yeterli olmadığını söylemişti. Yıllar sonra 2007- 08'de gol kralı olan Del Piero'nun bir sezon sonra bir maçta yerine girdiğinde Juventus'un genç yıldızıydı Ciro İmmobile. Siena, Grosseto, Pescara. Juventus sürekli onu kiralık olarak yolladı.

Bir alt ligde 2011'de Pescara ile şampiyon olurken 21 gol attı. Kendisi gibi iki genç vardı takımda. Biri Lorenzo İnsigne diğeri Marco Verratti. Ciro, Juventus tarafından ezeli rakibi Torino'ya kiralanıp gol kralı olduğunda sene 2014… Ne yaptıysa kalamadı İtalyan devinde. 18 milyon Euro'ya Dortmund'a sattılar. Bazı çiçekler bazı pencerelerde açmaz. Ciro da soldu Bundesliga'da. 3 gol atabildi ve uçak korkusu yüzünden dibe vurdu. Ertesi sezon Sevilla'da da işler iyi gitmedi. Ona tekrar kapıyı açan Torino'da geçen sezonun ardından 9 milyon Euro'ya Lazio'ya gitti.

2 sezon önce Galatasaray'a gelen İcardi'nin 2017-18'de 29 golle gol krallığını paylaştığı İmmobile şimdi hem Arjantinli golcüye hem de kendilerinden bir sezon önce Roma formasıyla yine 29 atıp gol kralı olan Edin Dzeko'ya rakip olacak. Kısaca İstanbul'un üç büyüklerinde Çizme'nin son 10 yılına damga vurmuş gol kralları kapışacak.

Önce Milinkovic-Savic ardından Luis Alberto ve kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu ünvanına sahip kaptan İmmobile'nin ayrılığıyla Lazio'da bir devir kapandı. Ciro'nun yıllık 4 milyon Euro netten iki yıllık daha kontratı vardı Lazio ile. Beşiktaş elbette 6 milyon Euro artı bonusla ona çok iyi bir fırsat sundu. Serie A tarihinde 290 golle Piola en çok gol atanlar listesinde bir numarada. Son 20 yılda bu listenin zirvesine kendini atanlar 250 golle Totti, 209 golle Di Natale, 205 golle Baggio ve 201 golle Ciro İmmobile.