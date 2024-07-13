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Giriş Tarihi: 13.7.2024 16:05

Göztepe, Charlton Athletic'e mağlup oldu

AA
Göztepe, Charlton Athletic’e mağlup oldu

Sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya'daki ilk hazırlık maçında İngiltere'den Charlton Athletic'e 3-1 yenildi.

Göztepe, Kranjska Gora'daki karşılaşmaya Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Isaac Solet, Yalçın Kayan, Romulo Cardoso, Kubilay Kanatsızkuş on biriyle başladı.

Müsabakanın 12. dakikasında Tyreece Campbell ve 16. dakikasında Daniel Kanu'nun gollerine engel olamayan Göztepe, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. Göztepe, ikinci yarıda 61. dakikada Nazım Sangare ile farkı 1'e indirmesine rağmen 65. dakikada Alex Mitchell'le 1 gol daha bulan Charlton Athletic, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

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Göztepe, Charlton Athletic'e mağlup oldu
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