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Giriş Tarihi: 13.7.2024 11:58

Konyaspor, Brezilyalı Pedrinho'yu renklerine bağladı

DHA
Konyaspor, Brezilyalı Pedrinho’yu renklerine bağladı

Konyaspor, Brezilyalı sol kanat oyuncusu Pedro Henrique Oliveira dos Santos (Pedrinho) ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'deki kampta sürdüren Konyaspor'da, transfer çalışmaları da sürdürüyor. Yeşil-Beyazlı ekip, son olarak Bulgaristan ekibi CSKA 1848'de forma giyen Pedrinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Pedrinho, takımda 8 numaralı formayla sahaya çıkacak.

Geçen sezon takımında 12 gol, 6 asistle oynayan Pedrinho, ''Bu büyük kulübün formasını giyeceğim için çok mutluyum. Umuyorum birlikte hedeflerimize ulaşacağız. Taraftarımızın karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım. Sosyal medya üzerinden bana gösterdikleri ilgi beni çok memnun etti. Taraftarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

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Konyaspor, Brezilyalı Pedrinho'yu renklerine bağladı
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