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Giriş Tarihi: 13.7.2024 09:58 Son Güncelleme: 13.7.2024 10:25

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın Tete planı tuttu

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’ın Tete planı tuttu

Yönetimin Tete transferinde yaptığı planlama Galatasaray'ı yükten kurtardı. Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, Tete’nin kontratına "Tazminatı oyuncu öder" maddesi koydurmakla yetinmeyip bir de 3.1 milyon Euro'luk imza parasını, olası cezayı düşünerek 1 sezon sonraya ertelemiş...

Shakhtar Donetsk'in haksız fesihten dava ettiği Tete'ye FIFA tarafından 2.3 milyon Euro ceza verilirken, faizle birlikte tazminat 2.5 milyon Euro oldu. Brezilyalı yıldız ve Galatasaray bu kararı CAS'a taşıyacak.

Sarı-Kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada CAS süreci sonrasında cezanın kesinleşmesi halinde tazminatı Tete'nin ödeyeceğini bildirdi. Galatasaray'ın perde arkasında ise şu önlemi aldığı ortaya çıktı. Tete, geçen sezon Galatasaray ile 4 senelik sözleşme imzalarken, 2.8 milyon Euro garanti ücretin yanında 3.1 milyon Euro imza parası verilmişti.

2024-25'TE PARASINI ALACAKTI
İmza parasının olası ceza durumu düşünülerek peşin verilmediği ve vadesinin 2024-25 sezonuna saklandığı öğrenildi. 24 yaşındaki Brezilyalı kanat, bir anlamda imza parası ile olası tazminatını kendisi ödeyecek. Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk, Rusya ile yaşanan savaşı gerekçe gösterip sözleşmesini tek taraflı fesheden ve geçen sezon başında G.Saray'a imza atan tecrübeli oyuncuyu FIFA'ya şikayet etmişti.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın Tete planı tuttu
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