SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’ın Tete planı tuttu

Shakhtar Donetsk'in haksız fesihten dava ettiği Tete'ye FIFA tarafından 2.3 milyon Euro ceza verilirken, faizle birlikte tazminat 2.5 milyon Euro oldu. Brezilyalı yıldız ve Galatasaray bu kararı CAS'a taşıyacak.

Sarı-Kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada CAS süreci sonrasında cezanın kesinleşmesi halinde tazminatı Tete'nin ödeyeceğini bildirdi. Galatasaray'ın perde arkasında ise şu önlemi aldığı ortaya çıktı. Tete, geçen sezon Galatasaray ile 4 senelik sözleşme imzalarken, 2.8 milyon Euro garanti ücretin yanında 3.1 milyon Euro imza parası verilmişti.

2024-25'TE PARASINI ALACAKTI

İmza parasının olası ceza durumu düşünülerek peşin verilmediği ve vadesinin 2024-25 sezonuna saklandığı öğrenildi. 24 yaşındaki Brezilyalı kanat, bir anlamda imza parası ile olası tazminatını kendisi ödeyecek. Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk, Rusya ile yaşanan savaşı gerekçe gösterip sözleşmesini tek taraflı fesheden ve geçen sezon başında G.Saray'a imza atan tecrübeli oyuncuyu FIFA'ya şikayet etmişti.