SON DAKİKA HABERİ: Barış Alper ve Ferdi değerine değer kattı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda piyasa değerlerini artıran oyuncuları açıklayan İngiliz The Guardian gazetesi, listesinde iki Türk futbolcuya da yer verdi.

İlk 10 isim arasında gösterilen Barış Alper Yılmaz için "Turnuvada gol atmayı başaramadı ancak takımının yaklaşımını ve korkusuzluğunu enerjisiyle özetledi. Geçen sezon Türkiye Süper Ligi'nde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geçerek şampiyonluğa ulaşmasında 7 gol ve 12 asistiyle büyük pay sahibi oldu. Bu yaz adı Bundesliga, Serie A ve Premier Lig ekipleriyle anıldı. Liverpool da ona ilgisini ortaya koyabilir" ifadeleri kullanıldı.

Haberde Ferdi için de şunlar söylendi:

"Kadıoğlu, kulübünde başarılı olunca adı Arsenal ve Manchester City ile anılmıştı. Oyuncuya ilgi gösteren son takımlar Manchester United, Brighton ve Borussia Dortmund. Türkiye-Avusturya maçında 9 kulüp tarafından izlendi."